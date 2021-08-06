باريس ترفع "أكبر علم على الإطلاق" من برج إيفل خلال مراسم تسلم العلم الأولمبي من طوكيو

أخبار اليابان

من كارولوس جروهمان

طوكيو (رويترز) - ستسعى اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 لدخول عالم الأرقام القياسية يوم الأحد عندما ترفع من برج إيفل ما تأمل أن يكون أكبر علم على الإطلاق خلال مراسم تسلم العاصمة الفرنسية للعلم الأولمبي من طوكيو اليابانية.

وتقليديا تسلم المدينة المنظمة للأولمبياد العلم الأولمبي للمدينة المضيفة للنسخة التالية في حفل الختام.

وعندما تتسلم آن إيدالجو رئيسة بلدية باريس العلم الذي تزينه الحلقات الأولمبية من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال حفل ختام ألعاب طوكيو يوم الأحد سيتم رفع علم آخر من فوق أبرز معالم العاصمة الفرنسية برج إيفل.

وقال توني استانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 "انتظرنا عاما إضافيا لهذه اللحظة (بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب كوفيد-19)".

"مشاعر الحماس والإثارة قوية للغاية. نريد أن نبدأ برقم قياسي عالمي. إنه أكبر علم يتم رفعه على الإطلاق.

"يعادل تقريبا مساحة ملعب كرة قدم. إنه ضخم للغاية. سيكون أول رقم قياسي عالمي لباريس 2024 لأنه سيكون أكبر علم يتم رفعه على الإطلاق".

ولم يكشف ما إذا كان هذا العلم سيكون لفرنسا أو العلم الأولمبي أو أحد الأعلام التي تحمل شعار أولمبياد باريس 2024.

وقال "ستكون مفاجأة".

وستستضيف باريس النسخة المقبلة بعد مرور مئة عام على تنظيمها الألعاب لآخر مرة في 1924.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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