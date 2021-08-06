صندوق معاشات التقاعد الياباني يحقق عائدا 45.1 مليار دولار في الربع/1

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان يوم الجمعة إنه حقق عائدا على الاستثمار في الربع الأول بلغ 4.98 تريليون ين (45.3 مليار دولار) بفضل مكاسب في أسهم أجنبية، بعد عائد سنوي قياسي حققه في السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس آذار.

وذكر أكبر صندوق في العالم لمعاشات التقاعد أنه يدير أصولا بقيمة 191.6 تريليون ين في نهاية يونيو حزيران وأن العائد على الأصول الشاملة بلغ 2.86 بالمئة خلال فترة الربع الأول البالغة ثلاثة أشهر.

ويعتمد الصندوق بقوة على استراتيجية التتبع الخامل للمؤشرات، لذا تعكس عوائده في المعتاد تحركات السوق. ونزل المؤشر نيكي الياباني 1.3 بالمئة في الربع الأول بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.6 بالمئة.

وتكبدت محفظة الصندوق من الأسهم اليابانية خسارة 0.25 بالمئة بينما ربحت محفظة الأسهم الأجنبية عائدا 8.62 بالمئة.

واستثمارات الصندوق الياباني يتابعها عن كثب مستثمرون عالميون بسبب الحجم الهائل للصندوق. ونقل الصندوق محفظته بعيدا عن السندات المحلية التي لا تدر ربحا صوب أصول أجنبية مرتفعة العائد، بالنظر إلى انخفاض شديد لأسعار الفائدة في اليابان.

وبنهاية يونيو حزيران، شكلت السندات اليابانية 25.39 بالمئة من محفظة الصندوق، فيما بلغت السندات الأجنبية 24.72 بالمئة، والأسهم المحلية 24.49 بالمئة والأسهم الأجنبية 25.41 بالمئة.

(الدولار = 109.8300 ين)

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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