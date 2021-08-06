الإيطالية بالميزانو تفوز بذهبية سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا

أخبار اليابان





من كريس جالاجر

سابورو (اليابان) (رويترز) - فازت الإيطالية أنطونيلا بالميزانو بذهبية سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الجمعة بزمن بلغ ساعة واحدة و29 دقيقة و12 ثانية لتمنح بلادها أول ميدالية ذهبية في هذا السباق.

ونالت الكولومبية ساندرا لورينا أريناس الفضية وحصلت الصينية ليو هونغ على البرونزية.

وكانت المنافسة متقاربة بين جميع المتسابقات حتى تقدمت بالميزانو بعد 16 كيلومترا.

وبعدها زادت إيقاعها قبل كيلومترين من النهاية لتمنح نفسها أفضل هدية حيث تحتفل يوم الجمعة بعيد ميلادها 30.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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