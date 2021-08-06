عدد الإصابات بكوفيد في اليابان يتخطى عتبة المليون مع انتشار الحالات خارج طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - تخطت اليابان يوم الجمعة حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية مع تزايد الحالات في العاصمة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية ومناطق حضرية أخرى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء سلالة دلتا المتحورة.

وسجلت طوكيو 4515 حالة إصابة جديدة بالمرض، في ثاني أعلى حصيلة بعد أن سجلت 5042 حالة يوم الخميس، بينما شهدت مقاطعة كاناجاوا المجاورة ارتفاع الحالات الجديدة إلى أكثر من ألفين، في زيادة بواقع أربعة أمثال في أقل من أسبوعين.

كما ارتفعت الإصابات في أوساكا، أكبر مدينة في غرب البلاد إلى 1310 حالات وهو رقم قياسي، في مؤشر على أن السلالة دلتا شديدة العدوى تنتشر سريعا خارج طوكيو.

وتجاوز العدد الإجمالي للحالات منذ بدء الجائحة العام الماضي المليون حالة الآن، ليلقي بظلاله على نجاح البلاد المبكر في احتواء المرض.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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