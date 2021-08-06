الهولندي لافريسين يفوز بذهبية سباق السرعة للدراجات في طوكيو

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من مارتن هيرمان

إيزو (اليابان) (رويترز) - أصبح هاري لافريسين أول هولندي منذ قرابة 90 عاما يفوز بسباق السرعة للرجال في منافسات الدراجات على المضمار في الأولمبياد بعد تفوقه على زميله في الفريق جيفري هوجلاند في نهائي مثير بألعاب طوكيو يوم الجمعة.

وتفوق البريطاني جاك كارلين على الروسي دينيس دميتريف ليحصل على البرونزية.

وأنهى انتصار لافريسين هيمنة بريطانيا على سباقات السرعة للرجال في الأولمبياد والتي تعود إلى دورة بكين 2008.

وآخر هولندي فاز بسباق السرعة للرجال في الأولمبياد قبل لافريسين كان جاك فان إيجموند في 1932.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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