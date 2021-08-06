الروسي سيداكوف يفوز بذهبية وزن الوسط في المصارعة الحرة

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز الروسي زاوربيك سيداكوف بذهبية وزن الوسط للرجال في منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

ونال محمد حبيب من روسيا البيضاء الفضية وحصل الأمريكي كايل ديك وبيكزود عبد الرحمن من أوزبكستان على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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