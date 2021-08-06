المكسيك تحرز برونزية كرة القدم الأولمبية للرجال

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سايتاما (اليابان) (رويترز) - أحرزت المكسيك الميدالية البرونزية لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو الصيفي يوم الجمعة بعد الفوز بكل جدارة 3-1 على اليابان صاحبة الضيافة.

وكانت المكسيك خسرت في قبل النهائي أمام البرازيل لكنها يوم الجمعة تقدمت في الدقيقة 13 بهدف حمل توقيع سيباستيان كوردوفا من ركلة جزاء بعد تعرض أليكسيس فيجا للعرقلة وتأكيد حكم الفيديو المساعد.

وبعد تسع دقائق أضاف جوهان فاسكيز الهدف الثاني للفريق القادم من أمريكا الشمالية بضربة رأس بعد ركلة حرة متقنة نفذها كوردوفا.

وجاء الهدف الثالث للمكسيك من ضربة رأس من فيجا بعد ركلة ركنية في الدقيقة 58.

وقلص البديل كاورو ميتوما الفارق في الدقيقة 78 عندما انطلق بصورة جيدة نحو منطقة جزاء المنافسين وأطلق تسديدة هائلة بيسراه استقرت في أعلى الشباك.

وأهدر الفريق الياباني بعض الفرص قبل النهاية ليحتفل لاعبو المكسيك بالنصر بينما انخرط عدد من لاعبي المنتخب الياباني في البكاء وسقط البعض منهم أرضا.

وستلتقي البرازيل مع إسبانيا في المباراة النهائية للمسابقة يوم السبت.

وفي كرة القدم النسائية سيلتقي منتخبا السويد وكندا في المباراة النهائية في وقت لاحق من يوم الجمعة بعد فوز المنتخب الأمريكي بالبرونزية يوم الخميس عقب الانتصار على أستراليا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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