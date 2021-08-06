الأمريكي ستيفنسون يفوز بذهبية وزن فوق الثقيل في المصارعة الحرة

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز الأمريكي جيبل ستيفنسون بذهبية وزن فوق الثقيل للرجال في المصارعة الحرة في ألعاب طوكيو يوم الجمعة.

ونال الجورجي جينو بترياشفيلي الفضية وحصل الإيراني أمير زارع والتركي طه أكجول على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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