الأوغندي تشيبتيجي يضيف ذهبية سباق خمسة آلاف متر إلى فضية عشرة آلاف متر

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - فاز العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيجي، حامل الرقم القياسي العالمي، بذهبية سباق خمسة آلاف متر للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة ليضيفها إلى فضية سباق عشرة آلاف متر.

وفرض العداء البالغ عمره 24 عاما إيقاعه مبكرا لكن سرعان ما تخطاه العديد من المنافسين في درجات حرارة مسائية معتدلة بالملعب الأولمبي.

لكن قبل 600 متر من النهاية زاد سرعته ليتجاوز منافسيه ويستعيد صدارة السباق ويفوز به في النهاية مسجلا 12 دقيقة و58.15 ثانية.

وحصل الكندي محمد أحمد على الفضية ونال الأمريكي بول تشليمو البرونزية بعدما عانى في نهاية السباق.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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