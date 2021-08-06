العداءة ميلر-ويبو تفوز بذهبية سباق 400 متر للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فازت العداءة شوني ميلر-ويبو من جزر الباهاما بذهبية سباق 400 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة بعد أن سجلت 48.36 ثانية لتحتفظ بلقبها الأولمبي بينما حصلت الأمريكية أليسون فيلكس على البرونزية وهي عاشر ميدالية أولمبية لها في رقم قياسي.

ونالت ماريليدي باولينو من جمهورية الدومنيكان الفضية.

وأصبحت ميلر-ويبو أول أمرأة تفوز بلقبين أولمبيين متتاليين في هذه المسابقة منذ فعلتها الفرنسية ماري-جوزيه بيريس في 1996.

وأنهت عداءة جزر الباهاما السباق متفوقة بفارق أكثر من ثمانية أعشار من الثانية على باولينو.

وكان هذا أسرع أداء يشهده الموسم الحالي في هذا السباق بعد أن حققت ميلر-ويبو أفضل نتيجة سابقة هذا الموسم (49.08) في يوجين في أبريل نيسان.

وبحصولها على البرونزية أصبحت فيلكس أكثر رياضية تتويجا بالميداليات في ألعاب القوى بالأولمبياد لتتفوق على الجاميكية ميرلين أوتي.

وعادلت أيضا حصيلة مواطنها كارل لويس من الميداليات الأولمبية ويتوقع أن تنافس في نهائي سباق التتابع أربعة في 400 متر يوم السبت على مزيد من الألقاب في مشاركتها الخامسة والأخيرة في الألعاب.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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