الكينية كيبيجون تفوز بذهبية 1500 متر للسيدات

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طوكيو (رويترز) - للمرة الثانية على التوالي فازت العداءة الكينية فيث كيبيجون بذهبية سباق 1500 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية يوم الجمعة مسجلة رقما قياسيا أولمبيا جديدا ومن ثم حرمت العداءة الهولندية سيفان حسن من تحقيق ثلاث ذهبيات أولمبية غير مسبوقة.ونالت البريطانية لورا موير الفضية بينما حصلت سيفان حسن على البرونزية.

وجاء السباق سريعا وتقدمت حسن للصدارة بينما كانت كيبيجون خلفها مباشرة قبل أن تنطلق الأخيرة للمقدمة في اللفة الأخيرة وتحقق الفوز في زمن بلغ ثلاث دقائق و53.11 ثانية.

ودخلت حسن سباق يوم‭ ‬الجمعة بعد تتويجها بذهبية سباق خمسة آلاف متر في وقت سابق من الأسبوع الحالي وكانت تأمل في حصد الذهبية الثانية يوم الجمعة ثم إضافة لقب سباق عشرة آلاف متر إلى رصيدها يوم السبت.

(إعداد أشرف حامد وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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