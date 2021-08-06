الإيطالي بوسا يفوز بذهبية وزن أقل من 75 كيلوجراما في الكوميتيه

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طوكيو (رويترز) - تفوق الإيطالي لويجي بوسا على رفايل أجاييف من أذربيجان ليفوز بذهبية وزن أقل من 75 كيلوجراما للرجال في مسابقة الكوميتيه ضمن منافسات الكاراتيه في ألعاب طوكيو يوم الجمعة.

وحصل المجري كارولي جابور هارسباتاكي والأوكراني ستانيسلاف هورونا على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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