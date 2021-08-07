الصينية ليو تفوز بذهبية رمي الرمح للسيدات

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طوكيو (رويترز) - فازت الصينية ليو شي ينغ بذهبية رمي الرمح للسيدات في منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو الصيفي يوم الجمعة بعدما سجلت 66.34 متر في أول محاولة بينما لم تتمكن جميع المتنافسات في التفوق عليها بعد ذلك.

ونالت البولندية ماريا أندرتشيك الفضية بعد تسجيلها 64.61 متر وحصلت الاسترالية كيلسي-لي باربر على المركز الثالث والميدالية البرونزية بعدما سجلت 64.56 متر وهو أفضل رقم لها في الموسم الحالي.

وبهذا أصبحت ليو المتوجة بالفضية في بطولة العالم 2019 ثاني رياضية صينية تتوج بالذهب في ألعاب القوى في الدورة الحالية بعد فوز مواطنتها جونغ لي جياو بذهبية دفع الجلة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقالت ليو بعد الفوز يوم‭ ‬الجمعة "أصعب شيء بالنسبة لي كان تحقيق الانطلاقة على المستوى الذهني رغم أنني طورت أسلوبي".

وقالت البولندية أندرتشيك صاحبة الفضية "عظيم. لكني بصراحة كنت أطمح للمزيد. السنوات الخمس الأخيرة بعد ريو كانت صعبة بالنسبة لي لأني خضعت لأربع علميات جراحية واحدة في الكتف وأخرى في الكاحل..

"وأنا سعيدة بهذه النتيجة وهي أول ميدالية لي على المستوى الأول لكنها غير كافية بالنسبة لي. أريد المزيد".

وكانت أندرتشيك احتلت المركز الرابع في ريو وكانت من أبرز المرشحات للتتويج بالذهب يوم الجمعة بعد أن سجلت 71.40 متر في مايو أيار الماضي وهو أفضل رقم هذا العام.

ورفعت هذه الميدالية رصيد بولندا في ألعاب القوى في الدورة الحالية إلى ثماني ميداليات بينها أربع ذهبيات.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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