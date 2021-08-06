السلوفينية جارنبريت تفوز بذهبية التسلق الرياضي للسيدات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت السلوفينية يانيا جارنبريت بذهبية مسابقة التسلق الرياضي للسيدات يوم الجمعة في ختام أول ظهور لهذه الرياضة في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ونال الثنائي الياباني ميهو نوناكا وأكيو نوجوتشي الميداليتين الفضية والبرونزية على الترتيب.

(أعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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