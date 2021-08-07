جاميكا تؤكد هيمنتها على سباقات السرعة بذهبية التتابع أربعة في 100 متر سيدات

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من ميتش فيلبس

طوكيو (رويترز) - فازت جاميكا بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وحققت جاميكا رقما قياسيا وطنيا قدره 41.02 ثانية لتتفوق على فريقي الولايات المتحدة وبريطانيا صاحبي الفضية والبرونزية على الترتيب.

وأدت إيلين طومسون-هيرا، التي حصدت الآن كافة الميداليات الذهبية الثلاث المتاحة في منافسات السرعة في طوكيو، وشيلي آن فريزر برايس و شريكا جاكسون المهمة بنجاح، بعدما انطلقت بريانا وليامز في اللفة الأولى وأنهتها بقوة.

وهذه الذهبية الأولى لجاميكا في هذا السباق منذ أولمبياد أثينا 2004، بعد فضيتين متتاليتين خلف الفريق الأمريكي في لندن 2012 وريو 2016.

وكان هناك حديث عن تحقيق رقم قياسي عالمي لكن جميع الفرق المتصدرة للسباق كانت لديها بعض الثغرات وبالطبع بعض لحظات من التوتر بسبب الانتظار.

وقالت طومسون-هيرا، التي حصدت ثنائية السرعة في العدو في أولمبياد طوكيو، "كنت متحمسة فقط من أجل الفريق وتقديم أداء جيد. شعور رائع بالفوز بثلاث ذهبيات وتحقيق رقم قياسي وطني".

وأضافت فريزر برايس، التي أحرزت فضية سباق 100 متر وحلت رابعة في سباق 200 متر، "نشعر بامتنان كبير للفوز بهذه الميدالية الذهبية لجاميكا في يوم الاستقلال الوطني. لمدة عامين تراجع أدائنا، لذلك فالحصول على ذهبية اليوم أمر مميز".

وسجل الفريق البريطاني رقما وطنيا في التصفيات، لكنه استحق البرونزية الثانية على التوالي.

(إعداد أشرف حامد وأحمد الخشاب للنشرة العربية)

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