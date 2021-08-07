إيطاليا تحرز ذهبية التتابع أربعة في 100 متر للرجال

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طوكيو (رويترز) - بفضل جهود العداء فيليبو تورتو في المرحلة الأخيرة من السباق فازت إيطاليا بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وبمشاركة لامونت مارسيل جاكوبس الفائز بسباق 100 متر في طوكيو في المرحلة الثانية من السباق يوم الجمعة نجح تورتو في التفوق بفارق متر كامل تقريبا على البريطاني ناثانيل ميتشل-بليك وسبقه إلى خط النهاية ليتفوق الفريق الإيطالي على نظيره البريطاني بفارق واحد في المئة من الثانية.

وسجل الفريق بهذا الفوز رقما قياسيا وطنيا بعد الفوز بزمن بلغ 37.50 ثانية.

وشعر ميتشل-بليك بخيبة أمل عقب خسارة السباق بعد فوزه به بنفس الزمن في 2004 وتفوقه على الولايات المتحدة وقتها.

وبفضل انطلاقة متأخرة من عدائها أندريه دي جراسي البطل الجديد لسباق 200 متر نجحت كندا في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

(إعداد أشرف حامد وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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