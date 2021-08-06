وكالة أوروبية: لا صلة بين اضطرابات الدورة الشهرية ولقاحات كوفيد-19

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(رويترز) - قالت وكالة الأدوية الأوروبية يوم الجمعة إنها لم تجد أي صلة حتى الآن بين لقاحات كوفيد-19 واضطرابات الدورة الشهرية ونصحت باعتبار ثلاثة أعراض جديدة آثارا جانبية محتملة بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.

وقالت الوكالة إن لجنة السلامة التابعة لها درست حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد تلقي التطعيم. وأضافت أنها طلبت مزيدا من البيانات من شركات تصنيع اللقاحات لتقييم الأمر.

وأوصت الوكالة بإضافة أعراض انخفاض عدد الصفائح الدموية والدوار وطنين الأذن إلى المعلومات الموجودة على ملصق لقاح جونسون آند جونسون.

وأكدت الوكالة أن فوائد لقاح جونسون آند جونسون لا تزال أكبر من أي مخاطر. وأضافت أنها درست 1183 حالة أصيب بالدوار وأكثر من مئة حالة أصيبت بطنين الأذن لتصل إلى هذه النتيجة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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