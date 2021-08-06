الياباني كيونا يحصد ذهبية الكاتا في الكاراتيه للرجال

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طوكيو (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فاز الياباني يوو كيونا بالميدالية الذهبية للكاتا في الكاراتيه للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الجمعة.

وحصد الإسباني داميان كينتيرو الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى التركي علي سوفوغلو والأمريكي أرييل توريس جوتيريز.

وحصد كيونا 28.72 نقطة من 30 ليقتنص الذهبية، ويترك الفضية لكينتيرو الذي جمع 27.66 نقطة.

وعلى منصة التتويج بكى كيونا وهو يحمل صورة والدته، التي توفت في 2019، بيد واحدة، وقال اللاعب البالغ عمره 31 عاما للصحفيين "شعرت أنني أريد إهداء انتصاري لها".

ومن خلال نظامه التدريبي الممتد لمدة 365 يوما في العام تحت قيادة مدرب الكاراتيه الشهير تسوجو ساكوموتو، لم يفقد كيونا قدراته أو اسمه في السنوات الأخيرة.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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