الإسباني سيبايوس يغيب عن نهائي كرة القدم أمام البرازيل للإصابة

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مدريد (رويترز) - قال داني سيبايوس لاعب وسط إسبانيا يوم الجمعة إنه سيغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في نهائي كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 يوم السبت.

وأصيب لاعب وسط ريال مدريد، الذي قضى الموسمين الماضيين في أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة، في الكاحل خلال مواجهة مصر في المباراة الافتتاحية في دور المجموعات.

وقال الاتحاد الإسباني للعبة إن سيبايوس سيظل مع الفريق على أمل أن يكون جاهزا لخوض مباريات الأدوار الإقصائية.

ومع ذلك، غاب عن باقي مباريات البطولة حتى بلغت إسبانيا النهائي.

وأضاف اللاعب عبر حسابه في تويتر "لقد عملت بجدية مع هذا الفريق الطبي الرائع من أجل العودة للمشاركة في البطولة التي حقا أردت اللعب فيها، لكن لم يحدث ذلك. غدا سأساعد الفريق بطريقة مختلفة. هيا نذهب لنحصد الذهبية".

وستلتقي إسبانيا مع البرازيل يوم السبت، حيث تسعى لحصد الذهبية الأولى في كرة القدم في الأولمبياد منذ دورة برشلونة 1992.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)

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