تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها للصواريخ النووية والباليستية

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الأمم المتحدة (رويترز) - ذكر تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الجمعة أن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها للصواريخ النووية والباليستية خلال النصف الأول من عام 2021 في انتهاك للعقوبات الدولية وذلك رغم الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا في البلاد.

وقال التقرير الذي أعده فريق من مراقبي العقوبات المستقلين للجنة العقوبات ضد كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي إن بيونجيانج ”واصلت السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج“.

وخلص مراقبو العقوبات المستقلون إلى أنه ”رغم تركيز البلاد على متاعبها الاقتصادية التي تزداد سوءا، واصلت كوريا الشمالية صيانة وتطوير برامج الصواريخ النووية والباليستية“.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة بنيويورك إلى الآن على طلب للتعقيب على تقرير الأمم المتحدة.

وكان البلد المنعزل قد فرض عزل عاما صارما العام الماضي لمكافحة جائحة كورونا أثر بقوة على تجارته ودخول المساعدات مما أضر بالاقتصاد المثقل بالفعل بعقوبات دولية.

(تغطية صحفية ميشيل نيكولز - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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