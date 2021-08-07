قطر تنال برونزية الطائرة الشاطئية، والنرويج تحصد الذهبية

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(رويترز) - أحرزت قطر الميدالية البرونزية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد التفوق على لاتفيا في أولمبياد طوكيو يوم السبت، لتحصل على ميداليتها الأولمبية الأولى على الإطلاق في هذه الرياضة، بينما فازت النرويج بالميدالية الذهبية على حساب ثنائي روسي.

وتفوق الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان بنتيجة 21-12 و21-18 على ثنائي لاتفيا المكون من مارتنز بلافينس وإدجارز توكس في مباراة استغرقت 41 دقيقة، لينال العرب أول ميدالية في لعبة غير فردية في تاريخ الأولمبياد.

وقال شريف يونس لشبكة (بي.إن سبورتس) "جئنا إلى هنا وكنا نأمل في الفوز وأن يكون بوسعنا إسعاد كل قطر. هذه من أفضل لحظات حياتي. قطر ستكون في خريطة الكرة الطائرة الشاطئية لأننا حصلنا على ميدالية أولمبية".

وأضاف "في الأولمبياد جميع الميداليات مهمة، سواء ذهبية أو فضية أو برونزية... في (ألعاب) باريس إن شاء الله سيكون من نصيبنا الفوز".

وتابع زميله تيجان "هذا تاريخ وإنجاز ليس بالسهل ويجب أن تكون سعيدا وأنا سعيد بالفعل... لعبنا بشكل رائع وخاصة زميلي شريف".

وهذه الميدالية الأولمبية الثالثة لقطر في طوكيو، بعد فوز فارس إبراهيم بذهبية وزن 96 كيلوجراما في رفع الأثقال وتقاسم معتز برشم ذهبية القفز العالي في ألعاب القوى.

وبعد بداية متكافئة والتعادل 7-7 ووسط طقس حار، فرض الثنائي القطري تفوقه وحسم الشوط الأول في 18 دقيقة، وبفارق كبير من النقاط.

وحصلت قطر على ثلاث فرص للحصول على الميدالية البرونزية، ثم حسمت الانتصار من الفرصة الثانية المتاحة بعد ضربة ساقطة مميزة.

وفي المباراة النهائية يوم السبت أيضا، فاز الثنائي النرويجي كريستيان سوروم وأنديرس مول بالذهبية بعد التفوق 21-17 و21-18 على ثنائي اللجنة الأولمبية الروسية فياتشيسلاف كراسيلنيكوف وأوليج ستويانوفسكي، ليحصل الخاسر على الميدالية الفضية.

وبعد انتهاء المباراة، انهمرت الأمطار بغزارة، وسط ترحيب كبير بعدما كانت الحرارة عالية في وقت مبكر خلال مباراة البرونزية.

وقال مول (24 عاما) للصحفيين "كنا نعمل بجدية كبيرة لفترة طويلة، ولقد حدث ذلك على مدار سنوات عديدة. أن أصبح أصغر بطل أولمبي (في هذه الرياضة) هو حلم تحول إلى واقع".

ويوم الجمعة، فاز الزوجي الأمريكي أبريل روس وأليكس كلاينمان بذهبية الكرة الشاطئية للسيدات بعد الانتصار في النهائي على الأستراليتين مارياف أرتاتشو ديل سولار وتاليكا كلانسي، بينما ذهبت البرونزية إلى الزوجي السويسري أنوك فيرج-ديبر ويوانا هايدريش.

وهيمنت الولايات المتحدة والبرازيل على الميداليات منذ أصبحت الكرة الطائرة الشاطئية لعبة أولمبية في 1996، وأحرزت الدولتان معا تسع ذهبيات من أصل 12 قبل أولمبياد طوكيو.

(تغطية صحفية أسامة خيري للنشرة العربية)













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