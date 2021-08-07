قيود الحجر الصحي تجبر أستراليا على مواجهة الصين في ملعب محايد

أخبار اليابان

(رويترز) - ستلعب أستراليا ضد الصين في افتتاح الدور الأخير في تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم 2022 على ملعب محايد الشهر المقبل بسبب قيود السفر في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي إن فريق المدرب جراهام أرنولد سيتخلى عن أفضلية اللعب على أرضه في افتتاح المجموعة الثانية في الثاني من سبتمبر أيلول بسبب لوائح الحجر الصحي الصارمة في أستراليا.

وأبلغ جونسون شبكة نيوز كورب "مباراتنا على أرضنا في سبتمبر تكون خارج ملعبنا وهذا عائق رياضي هائل".

ويجب على جميع المسافرين إلى أستراليا الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين وفشل الاتحاد الأسترالي في الحصول على استثناء للمنتخب الصيني.

وستعلن أستراليا عن المكان النهائي لخوض المباراة في غضون أيام.

وتلعب أستراليا والصين واليابان والسعودية وفيتنام وعمان في المجموعة الثانية.

ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات في قطر.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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