وسائل إعلام: الرجل الذي هاجم ركاب قطار بطوكيو كان يريد قتل "النساء السعيدات"

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت وسائل إعلام يابانية يوم السبت أن الرجل الذي قيل إنه أصاب عشرة أشخاص في هجوم بسكين في قطار ركاب في طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أبلغ الشرطة إنه استشاط غضبا عندما رأى نساء "تبدو عليهن السعادة" وأراد قتلهن.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشرطة اعتقلت الرجل البالغ من العمر 36 عاما في منطقة أخرى من طوكيو بعد أن قام بطعن أشخاص في الهجوم الذي وقع في نحو الساعة 8:40 مساء (1140 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة على قطار على خط أوداكيو في الجزء الغربي من المدينة.

وأصيب أحد الضحايا وهي طالبة جامعية بجروح خطيرة بينما أصيب الباقون بجروح أقل خطورة.

وذكرت صحيفة سانكي أن المشتبه به قال للشرطة "بدأت أشعر منذ نحو ست سنوات وكأنني أريد قتل النساء اللائي تبدو عليهن السعادة. أي شخص كان يبدو على ما يرام، أردت فقط قتل الكثير من الناس".

ونشرت وسائل إعلام أخرى من بينها هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية تصريحات مماثلة للمشتبه به.

وتعد جرائم العنف نادرة في اليابان لكن وقعت سلسلة من الهجمات بالسكاكين من قبل مهاجمين غير معروفين للضحايا.

وفي يونيو حزيران 2008 دخل رجل بشاحنة خفيفة وسط حشد من الناس في منطقة أكيهابارا الشعبية ثم قفز من السيارة وبدأ في طعن المارة مما أدى إلى سقوط سبعة قتلى.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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