دورانت يقود أمريكا لذهبية السلة للمرة 16 بالفوز على فرنسا

أخبار اليابان





(رويترز) - أحرز كيفن دورانت 29 نقطة ليقود الولايات المتحدة للفوز 87-82 على فرنسا وحصد ذهبية منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو يوم السبت.

وهذه هي الذهبية الرابعة على التوالي لأمريكا في منافسات الرجال و16 في تاريخها منذ إدراج كرة السلة في الألعاب الأولمبية في 1936.

وأصبح دورانت أفضل مسجل لأمريكا في تاريخها في الألعاب متفوقا على كارميلو أنطوني.

وقال دورانت "تدرك الأمر، وتتعلمه، ثم تكمل المهمة وتحصل على الذهبية، لكن عندما تمر بهذه الرحلة فمن المذهل أن تكون جزءا من أمر استثنائي.

"سأرتبط بهذه المجموعة مدى الحياة".

وثأرت أمريكا لهزيمتها في افتتاح البطولة أمام فرنسا في دور المجموعات وكانت الخسارة الأولى لها منذ الهزيمة أمام الأرجنتين في قبل نهائي أولمبياد أثينا 2004.

وقال جرو هوليداي المتوج بلقب الدوري الأمريكي مع ميلووكي باكس الشهر الماضي "أول مرة لعبنا سويا كمجموعة كانت ضد فرنسا وخسرنا. لذا شعرنا أنه من الملائم أن نواجهها على الميدالية الذهبية ونثأر لأنفسنا".

وبدأت فرنسا بقوة واستفادت من وجود إيفان فورنييه ورودي جوبير لاعب الارتكاز الذي استحوذ على العديد من الكرات المرتدة وتواضع الأداء الهجومي لأمريكا لتتقدم 10-4.

وتحسن أداء أمريكا بعد إشراك المدرب جريج بوبوفيتش لاعبيه جيسون تيتوم وكريس ميدلتون المتوج بلقب الدوري الأمريكي مع باكس.

ونجح دورانت في قلب المباراة لصالح أمريكا التي أنهت الربع الأول متقدمة 22-18 بفضل 12 نقطة من لاعب بروكلين نتس.

وبدأت أمريكا الربع الثاني بطريقة أفضل مما فعلت في الأول وتقدمت 39-26 بعد أول خمس دقائق.

وتراجع دفاع أمريكا وسط صحوة هجومية لفرنسا بفضل جوبير وتيموتي لواو كابارو ليتقلص الفارق إلى سبع نقاط.

واستمر التفوق الفرنسي في ظل اعتماد أمريكا على دورانت وتيتوم لينتهي الشوط الأول 44-39 لصالح المنتخب الأمريكي.

وقلصت فرنسا الفارق إلى نقطتين في بداية الربع الثالث لكن هوليداي قاد دفاع أمريكا وخطف العديد من الكرات ليتسع الفارق إلى 14 نقطة بعد تألق دورانت وتيتوم مرة أخرى.

لكن فرنسا نجحت في تقليص النتيجة إلى 71-63 في نهاية الربع الثالث بعد رمية ثلاثية من نيكولا باتوم.

وبدا أن أمريكا سيطرت على المباراة عندما عززت تفوقها إلى عشر نقاط في بداية الربع الأخير غير أن فرنسا انتفضت لتصبح النتيجة 73-70 مستغلة عدم تسجيل دورانت أي نقاط.

واستعادت أمريكا تفوقها 82-72 بفضل داميان ليلارد وهوليداي وتيتوم قبل ثلاث دقائق و24 ثانية من النهاية.

وحافظ ناندو دي كولو وفرانك نتيليكينا على آمال فرنسا بتقليص النتيجة إلى 85-82 مع تبقي عشر ثوان على النهاية.

وطلب بوبوفيتش وقتا مستقطعا وهو يعلم أن الحل الوحيد لحسم المباراة هو وصول الكرة إلى دورانت.

وبالفعل وصلت الكرة إلى دورانت بعد ارتباك في الرقابة الفرنسية ليحصل على خطأ ويسجل رميتين حرتين وهو مجموع ما سجله في الربع الأخير لكنه كان كافيا ليمنح مدرب المخضرم البالغ عمره 72 عاما ذهبيته الأولمبية الأولى.

وتصدر دورانت قائمة مسجلي أمريكا برصيد 29 نقطة وأصبح أول لاعب في تاريخ المنتخب يسجل 100 نقطة على الأقل في ثلاث نسخ من الأولمبياد ليحقق الذهبية الثالثة له بعد 2012 و2016.

وكان فورنييه وجوبير الأكثر تسجيلا في صفوف فرنسا ولكل منهما 16 نقطة.

وهذه هي الخسارة الثالثة لفرنسا في نهائي منافسات الرجال إذ لم تحقق الذهبية على الإطلاق. وجاءت كل الهزائم في النهائي أمام أمريكا في 1948 و2000 بالإضافة إلى النسخة الحالية.

وقام باتوم قائد فرنسا "التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة. لا يمكن أن تفقد الكرة بهذا القدر أمام فريق مثل هذا".

وفي وقت لاحق من يوم السبت تسعى أستراليا لتحقيق ميدالية في منافسات الرجال لأول مرة بعد الحصول على المركز الرابع أربع مرات عندما تلعب ضد سلوفينيا التي تشارك في الأولمبياد لأول مرة.

(تغطية صحفية شادي أمير للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html