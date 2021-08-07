البلغارية كراستيفا تحرز ذهبية وزن الذبابة بملاكمة السيدات

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرزت البلغارية ستويكا جيليازكوفا كراستيفا ذهبية وزن الذبابة في الملاكمة للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم السبت.

وحصلت التركية ناز تشاكر أوغلو على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام كراستيفا في النهائي.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرتين في قبل النهائي وهما التايوانية هوانج هسياو-وين واليابانية تسوكيمي ناميكي.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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