النرويجي إنجبرجتسن يحبط تشيريوت ويفوز بسباق 1500 متر

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طوكيو (رويترز) - فاز النرويجي ياكوب إنجبرجتسن بذهبية سباق 1500 متر للرجال بعد أن حطم الرقم الأولمبي ليحبط الكيني تيموثي تشيريوت بطل العالم الذي نال الفضية يوم السبت.

وحصل البريطاني جوش كير على البرونزية بعد تسجيل رقم شخصي.

وأصبح إنجبرجتسن أول بطل أوروبي للسباق منذ الإسباني فرمين كاتشو في ألعاب برشلونة 1992.

بدأ العداء النرويجي بسرعة وتقدم مبكرا قبل أن يتخطاه تشيريوت وظل متفوقا في معظم فترات السباق.

لكن إنجبرجتسن (20 عاما) نجح في تخطي منافسه الكيني في اللفة الأخيرة ليحرز الذهبية بعد ثلاث دقائق و28.32 ثانية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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