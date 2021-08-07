حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 201.45 مليون والوفيات 4 ملايين و435986

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لندن (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 201.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و435986.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 613887 35615737

الهند 427371 31895385

البرازيل 560706 20066587

روسيا 330479 6402654

فرنسا 112130 6233876

المملكة المتحدة 130178 6014023

تركيا 51875 5846784

الأرجنتين 107023 4989402

كولومبيا 121899 4821603

إسبانيا 81931 4566571

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19087 1696390

36 ‬‬‬‬- الأردن 10105 775782

41 - الإمارات 1969 690009

‭42‬ - المغرب 10163 676683

‭45‬ ‬- تونس 20550 602757

46 - لبنان 7926 567044

47 - السعودية 8311 531935

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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