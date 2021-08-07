أمريكا تتخلص من الحرج وتفوز بسباقي أربعة في 400 متر تتابع

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طوكيو (رويترز) - فازت الولايات المتحدة بذهبية سباق أربعة في 400 متر تتابع للرجال والسيدات في أولمبياد طوكيو يوم السبت.

ففي منافسات الرجال حققت أمريكا أول ذهبية لها بهذا السباق وبفارق كبير لتنهي الصيام بعد انتقادات في الديار من المستوى الأمريكي في ألعاب القوى في طوكيو.

وكانت هذه آخر فرصة لأمريكا لتجنب الفشل في تحقيق ذهبية بألعاب القوى لأول مرة خلال 125 عاما في الأولمبياد باستثناء عندما قاطعت ألعاب 1980.

وتصدر الفريق الأمريكي المؤلف من مايكل تشيري ومايكل نورمان وبرايس ديدمون وراي بنجامين منذ البداية وتفوق على منافسيه بتسجيل دقيقتين و55.70 ثانية في أفضل زمن بالموسم.

ونالت هولندا الميدالية الفضية بزمن وطني بلغ دقيقتين و57.18 ثانية فيما حصلت بوتسوانا على البرونزية.

وكان رايان كراوزر، الذي احتفظ بلقب دفع الجلة يوم الخميس، الأمريكي الوحيد الفائز بذهبية في ألعاب القوى في طوكيو قبل منافسات يوم السبت.

وفي سباق السيدات حققت أمريكا الفوز السابع على التوالي في هذا السباق ونالت أليسون أليكس ذهبية رابعة في المسابقة لترفع رصيدها الشخصي إلى 11 ميدالية أولمبية.

وواصلت بولندا النتائج المبهرة في ألعاب القوى فبعد فوزها في سباق أربعة في 400 متر للتتابع المختلط حققت فضية السيدات بينما حصلت جاميكا، التي حققت ثلاث ميداليات فضية متتالية، على البرونزية.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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