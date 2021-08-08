مالكوم يمنح البرازيل ذهبية القدم الأولمبية في طوكيو

أخبار اليابان

من سايمون إيفانز

يوكوهاما (اليابان) (رويترز) - احتفظت البرازيل بذهبية كرة القدم بعد فوزها 2-1 على إسبانيا في المباراة النهائية يوم السبت في أولمبياد طوكيو، عندما سجل البديل مالكوم هدف الفوز في الوقت الإضافي.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ركض مالكوم ليسيطر على الكرة بعد تمريرة عرضية من أنطوني ليتجاوز خيسوس فاييخو قبل أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 108 ليضمن تتويج البرازيل بالذهبية الثانية على التوالي بعد أولمبياد ريو.

وقال مالكوم الذي بدت عليه مظاهر السعادة الغامرة للصحفيين "هذا هو أهم هدف في حياتي.. إنها لحظة فريدة فعلا".

ونزل داني ألفيش، قائد البرازيل البالغ من العمر 38 عاما والذي شارك في الأولمبياد ضمن اللاعبين فوق السن في محاولة للفوز ببطولة كبرى مع منتخب بلاده، على ركبتيه فور صفارة النهاية ووضع وجهه بين يديه.

وقال ماتيوس كونيا صاحب هدف البرازيل الأول "داني قائد فريقنا شخص مميز للغاية وهو يساعد الجميع. وهو يرفع روحنا المعنوية. إنه استثنائي. لا أجد الكلمات التي توفيه حقه".

وعوض الفريق البرازيلي غياب الجماهير في استاد يوكوهاما الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، من خلال الاحتفالات الصاخبة.

ولا يمكن أن تضاهي ذهبية الأولمبياد نهائي كأس العالم، لكن طوال 120 دقيقة لم يكن هناك أدنى شك في أن الفريقين يتعاملان مع المباراة بجدية تامة وأنها تعني لهما الكثير.

وحصلت البرازيل على ركلة جزاء في الدقيقة 39 لكن ريتشارليسون أطاح بالكرة أعلى المرمى.

ونجح حامل اللقب في تسجيل هدف التقدم في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر ماتيوس كونيا، لكن ميكل أويارزابال أدرك التعادل لإسبانيا في الدقيقة 61.

وفازت المكسيك على اليابان صاحبة الضيافة يوم الجمعة لتضمن الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

(إعداد أحمد الخشاب وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)









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