صربيا تتفوق على كوريا الجنوبية وتنال برونزية الطائرة للسيدات

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طوكيو (رويترز) - تفوقت صربيا صاحبة فضية ألعاب ريو على كوريا الجنوبية بثلاث مجموعات متتالية لتحصد برونزية الكرة الطائرة للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وفازت صربيا بطلة العالم على كوريا الجنوبية 25-18 و25-15 و25-15 في مباراة الميدالية البرونزية التي استغرقت 74 دقيقة.

وكانت الصربية تيانا بوسكوفيتش، هدافة البطولة حتى الآن، الأكثر تسجيلا للنقاط برصيد 33 نقطة، منها ست نقاط من ضربات الإرسال.

وفشلت كوريا الجنوبية في تكرار إنجاز ألعاب 1976 عندما حصلت على الميدالية البرونزية.

وستلعب الولايات المتحدة مع البرازيل في النهائي يوم الأحد.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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