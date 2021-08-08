باخ: ألعاب طوكيو حققت النجاح وسط الشكوك بسبب كوفيد-19

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طوكيو (رويترز) - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية قبل ساعات من حفل ختام ألعاب طوكيو يوم الأحد إنها حققت النجاح عند الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بتأجيلها لعام واحد بسبب جائحة كوفيد-19.

وتأجلت ألعاب طوكيو لعام واحد من 2020 بسبب الوباء، وأقيمت أغلب المنافسات دون حضور مشجعين، مع ضرورة وضع الكمامات لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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