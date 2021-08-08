أمريكا تحصد الذهبية السابعة على التوالي في السلة للسيدات بعد الفوز على اليابان

أخبار اليابان

(رويترز) - أحرزت الولايات المتحدة ذهبية منافسات كرة السلة للسيدات بالأولمبياد للمرة السابعة على التوالي بعد الفوز 90-75 على اليابان في طوكيو يوم الأحد.

وكانت فرنسا نالت البرونزية بعد الفوز 91-76 على صربيا يوم السبت.

ولم تخسر أمريكا الذهبية سوى ثلاث مرات منذ إدراج منافسات السيدات في أولمبياد مونتريال 1976.

ووضحت نية المنتخب الأمريكي منذ البداية بعد إنهاء الربع الأول لصالحه 23-14.

وتحسن أداء اليابان في الربع الثاني لكن النتيجة ظلت في صالح أمريكا لينتهي الشوط الأول 50-39.

وحسمت لاعبات أمريكا المواجهة في الربع الثالث إذ ارتفع الفارق إلى 19 نقطة.

وكانت بريتني جرينر الأكثر تسجيلا في صفوف أمريكا برصيد 30 نقطة وخلفها أجا ويلسون ولها 19 نقطة.

ويوم السبت أحرزت أمريكا ذهبية منافسات الرجال بعد الفوز 87-82 على فرنسا.

(تغطية صحفية شادي أمير للنشرة العربية)









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