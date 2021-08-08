بلغاريا تحصد ذهبية الجمباز الإيقاعي للفرق وتنهي سيطرة روسيا

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طوكيو (رويترز) - أحرزت بلغاريا ذهبية الجمباز الإيقاعي للفرق في أولمبياد طوكيو يوم الأحد بعدما سجلت 92.100 نقطة لتنهي سيطرة روسيا على اللقب بشكل متواصل منذ ألعاب سيدني 2000.

وحصلت اللجنة الأولمبية الروسية على الميدالية الفضية بعدما سجلت 90.700 نقطة، بينما نالت إيطاليا الميدالية البرونزية بعدما جمعت 87.700 نقطة.

وينافس الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية كجزء من عقوبات بسبب فضائح منشطات.

وهذه الضربة الثانية للجمباز الإيقاعي الروسي بعدما فازت الإسرائيلية لينوي أشرم بذهبية الجمباز الإيقاعي يوم السبت لتصبح أول لاعبة من خارج روسيا تحصد اللقب منذ سيدني 2000.

وانضم الجمباز الإيقاعي للبرنامج الأولمبي كمسابقة فردية في 1984، وظهرت منافسات الفرق لأول مرة في أتلانتا 1996 عندما توجت إسبانيا باللقب آنذاك.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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