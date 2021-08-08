الأيرلندية هارينجتون تحرز ذهبية وزن الخفيف في الملاكمة الأولمبية

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - فازت الأيرلندية كيلي آن هارينجتون على البرازيلية بياتريز فيريرا لتحصد ذهبية وزن الخفيف في الملاكمة للسيدات بأولمبياد طوكيو يوم الأحد.

وحصلت فيريرا على الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرتين في قبل النهائي وهما الفنلندية ميرا بوتكونن والتايلاندية سودابورن سيسوندي.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)









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