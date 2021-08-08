الكوبي كروز يحرز ذهبية وزن الخفيف في ملاكمة الرجال الأولمبية

طوكيو 2020

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الكوبي آندي كروز خلال مباراته أمام الأمريكي كيشون ديفيز في نهائي وزن الخفيف بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد طوكيو بطوكيو يوم الأحد. تصوير: أوسلي مارسلينو - رويترز
الكوبي آندي كروز خلال مباراته أمام الأمريكي كيشون ديفيز في نهائي وزن الخفيف بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد طوكيو بطوكيو يوم الأحد. تصوير: أوسلي مارسلينو - رويترز

(رويترز) - فاز الكوبي آندي كروز على الأمريكي كيشون ديفيز في نهائي وزن الخفيف بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

ونال ديفيز الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرين في قبل النهائي وهما الأرميني هوفهانيس باتشكوف والأسترالي هاري جارسايد.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز