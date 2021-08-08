الكوبي كروز يحرز ذهبية وزن الخفيف في ملاكمة الرجال الأولمبية

أخبار اليابان





(رويترز) - فاز الكوبي آندي كروز على الأمريكي كيشون ديفيز في نهائي وزن الخفيف بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الأحد.

ونال ديفيز الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الخاسرين في قبل النهائي وهما الأرميني هوفهانيس باتشكوف والأسترالي هاري جارسايد.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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