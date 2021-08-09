نقابة أمريكية تغير موقفها وتؤيد إلزام المعلمين بالتطعيم من كورونا

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(رويترز) - قالت رئيسة ثاني أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة يوم الأحد إنه ينبغي إلزام المعلمين الأمريكيين بالتطعيم من كوفيد-19 لحماية التلاميذ دون السن اللازمة للحصول على لقاح، في تغيير لموقف النقابة مع إصابة المزيد من الأطفال بالمرض.

وقالت راندي وينجارتن رئيسة الاتحاد الأمريكي للمعلمين لشبكة (إن.بي.سي نيوز) ”لقد تغيرت الظروف... إنه لأمر ثقيل عليّ حقا ألا يتسنى للأطفال دون 12 عاما الحصول على لقاح“.

وأضافت ”شعرت بأنه يتعين علي... أن أنهض وأقول ما يمليه علي ضميري“.

ويتزايد عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويعزو خبراء الصحة هذا الاتجاه إلى أن تعرض الأطفال للإصابة بالسلالة دلتا أكبر من تعرضهم للسلالة ألفا الأصلية.

وجرى تطعيم ما يقرب من 90 بالمئة من المعلمين وموظفي المدارس، وفقا لبيان البيت الأبيض الذي أكدته وينجارتن في مقابلات تلفزيونية أخرى الأسبوع الماضي.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إنه من الأهمية بمكان إحاطة الأطفال بأشخاص حصلوا على لقاح ويضعون الكمامات في المدارس وغيرها من الأماكن إلى أن تتم الموافقة على حصولهم على اللقاح.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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