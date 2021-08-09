استطلاع يظهر تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان لأدنى مستوياتها

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رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي حضر مؤتمرا صحفيا حول استجابة اليابان لوباء فيروس كورونا، في مقر إقامته الرسمي خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في طوكيو، اليابان، 30 يوليو/ تموز، 2021. رويترز/ إيسي كاتو.

طوكيو (رويترز) - أظهر مسح يوم الاثنين أن ميتوى التأييد لرئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي انخفض إلى ما دون 30٪ لأول مرة منذ توليه منصبه، في إشارة إلى فشل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في تعزيز شعبيته وسط زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

أظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أساهي أن ثلثهم تقريبًا رفضوا إقامة الألعاب التي اختتمت يوم الأحد، وقال 60٪ إنهم لا يريدون بقاء سوغا كرئيس للوزراء، مما أدى إلى تعتيم آفاق حزبه الحاكم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. .

في الاستطلاع الذي أجري في نهاية الأسبوع، انخفض دعم سوغا إلى 28٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

من بين الذين شملهم الاستطلاع ، قال 56٪ من الذين أجابوا أنه من الجيد إقامة دورة ألعاب طوكيو، بينما اعتقد 32٪ أنها فكرة سيئة.

أضر طرح التطعيم البطيء في اليابان بشعبية سوغا، وألقت الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة، الناجمة عن الانتشار السريع لسلالة دلتا ، بظلالها على الألعاب الأولمبية حيث وصلت حالات الإصابة إلى المليون يوم الجمعة.

(من إعداد لايكا كيهارا ؛ تحرير دانيال واليس ولينكولن فيست، الترجمة من إعداد nippon.com)