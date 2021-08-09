إعلام: أمطار غزيرة في إقليم سيتشوان بالصين تجبر السلطات على إجلاء 80 ألفا

أخبار اليابان

شنغهاي (رويترز) - قالت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الاثنين إن السلطات أجلت أكثر من 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وتجاوزت مستويات المياه في الأنهار الرئيسية بالإقليم مستويات التحذير بعد هطول الأمطار الغزيرة من الجمعة إلى الأحد.

وذكرت خدمة الصين الإخبارية الرسمية أن أكثر من 440 ألفا تضرروا من الفيضانات في ست مدن بالإقليم.

وذكرت محطة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الحكومية يوم السبت أن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية في سيتشوان قيمتها 250 مليون يوان (38.57 مليون دولار) إذ دمرت 45 منزلا وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 118 منزلا.

وعادة ما تشهد الصين معدلات مرتفعة لهطول الأمطار في الصيف لكن خبراء أشاروا إلى أن عليها تعزيز مقاومة مدنها للفيضانات مع زيادة وتيرة موجات الطقس شديد السوء.

وقال مسؤولون صينيون في مجال الطقس للصحفيين الأسبوع الماضي إن ارتفاع درجات الحرارة زاد من احتمالية هطول الأمطار الغزيرة في أنحاء العالم وإن تأثير ذلك على الصين سيتفاقم على الأرجح في السنوات المقبلة.

وفي الشهر الماضي، شهد إقليم خنان بوسط الصين أسوأ عواصف ممطرة في التاريخ المسجل مع تسجيل 19 محطة رصد جوي في الإقليم أعلى معدل هطول يومي للأمطار على الإطلاق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الصيني إن الفيضانات قتلت أكثر من 300 شخص معظمهم في مدينة تشنغتشو عاصمة الإقليم التي شهدت خلال يوم واحد ما يعادل أمطار عام.

(إعداد أحمد صبحي وسلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html