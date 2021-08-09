تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان لأدنى مستوى منذ توليه السلطة في العام الماضي

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أظهر استطلاع يوم الاثنين تراجع التأييد لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لأقل من 30 في المئة لأول مرة منذ توليه منصبه في العام الماضي في إشارة إلى فشل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في تعزيز شعبيته وسط عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة أساهي أن نحو ثلث من شملهم الاستطلاع رفضوا إقامة الدورة الأولمبية التي اختتمت يوم الأحد وقال 60 في المئة إنهم لا يريدون استمرار سوجا رئيسا للوزراء مما أدى إلى اكتناف الغموض بالتوقعات المتعلقة بحزبه الحاكم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وتراجع التأييد لسوجا في الاستطلاع الذي أجري في بداية الأسبوع إلى 28 في المئة فيما يمثل أدنى مستوى منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وأبدى 56 في المئة من بين الذين شملهم الاستطلاع تأييدهم لإقامة دورة ألعاب طوكيو بينما قال 32 في المئة أنها فكرة سيئة.

وأدى بطء حملة التطعيم ضد كورونا في اليابان إلى الإضرار بشعبية سوجا كما ألقى ارتفاع الإصابات الجديدة الناجمة عن الانتشار السريع لسلالة دلتا بظلاله على الألعاب الأولمبية مع وصول الإصابات إلى مليون يوم الجمعة.

وقال سوجا والمنظمون للأولمبياد إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد والارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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