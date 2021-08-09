الدولار عند ذروة 4 أشهر مقابل اليورو وسط رهان على تقليص المركزي الأمريكي التحفيز مبكرا

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طوكيو (رويترز) - لامس الدولار الأمريكي ذروة أربعة أشهر مقابل اليورو وأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين مع تكوين المتعاملين لمراكز تضع في الاعتبار تقليص برنامج التحفيز لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت أبكر.

وصعدت العملة الأمريكية إلى 1.1742 دولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة مواصلة مكاسبها التي بلغت 0.6 بالمئة يوم الجمعة، إذ أجج تقرير وظائف أمريكي قوي الرهان على بدء خفض مشتريات الأصول العام الجاري ويلي ذلك رفع أسعار الفائدة مبكرا ربما في عام 2022.

وصعد الدولار إلى 110.37 ين، في أعقاب مكسب 0.4 بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة أن الوظائف زادت بواقع 943 ألفا في يوليو تموز مقارنة مع 370 ألفا التي توقعها محللون في استطلاع لرويترز. كما عُدلت بيانات مايو أيار ويونيو حزيران صعودا.

وقال كن تشونج من بنك ميزوهو في مذكرة بحثية "يبدو أن تقرير الوظائف الأمريكي القوي أزال العقبة الأخيرة أمام تقليص برنامج مجلس الاحتياطي".

ويترقب المتعاملون عن كثب تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الأربعاء.

وصعدت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في نحو أسبوعين إلى 1.38565 دولار أمام الجنيه الإسترليني.

وفي وقت سابق، ارتفع الدولار الأمريكي 0.4 أمام كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ثم عكس الاتجاه ليخسر قليلا أمام الاثنين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.7356 دولار أمريكي وكسب الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.70205 دولار أمريكي.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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