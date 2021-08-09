الذهب يتراجع لأدني مستوى في أكثر من 4 أشهر جراء مخاوف تقليص التحفيز

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(رويترز) - نزل الذهب لأقل مستوى فيما يزيد عن أربعة أشهر يوم الاثنين فيما أججت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة أبكر من المتوقع مما يزيد من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، تراجعت الأسعار 4.4 بالمئة إلى 1684.37 دولار وهو أقل مستوى منذ 31 مارس آذار نتيجة مبيعات لوقف الخسائر. وكانت التعاملات ضعيفة نظرا لعطلة في طوكيو وسنغافورة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 بالمئة إلى 1744.50 دولار.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن أرباب الأعمال وظفوا أكبر عدد من العاملين في نحو عام في يوليو تموز واستمروا في رفع الأجور.

وساهمت البيانات في ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام مما أضر بإغراء الذهب كوسيلة تحوط في مواجهة التضخم.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بما يصل إلى 7.5 بالمئة لأقل مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وفقدت في أحدث تعاملات 1.7 بالمئة إلى 23.93 دولار.

وخسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 978.60 دولار وكان قد سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 959.93 دولار. وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2629.87 دولار.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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