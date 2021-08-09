تقرير: روسيا توسع خطط بناء المنشآت العسكرية في جزر الكوريل

أخبار اليابان

موسكو (رويترز) - نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها يوم الاثنين إن روسيا تعتزم تشييد 51 منشأة إضافية من منشآت البنية التحتية العسكرية في جزر الكوريل.

وتطالب اليابان بالسيادة على جزء من تلك الجزر، ويعود النزاع على بعضها لوقت استيلاء الاتحاد السوفيتي بنهاية الحرب العالمية الثانية عليها، ومنع ذلك البلدين من توقيع معاهدة سلام رسمية.

وقالت الوزارة في بيان إنها أقامت أكثر من 30 بناية على الجزر من بينها سبعة مساكن للجنود على جزيرتي إيتوروب وكوناشير وهما من بين ما تطالب اليابان بالسيادة عليه وتسميه الأراضي الشمالية.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن نوع المنشآت التي تعتزم تشييدها في السنوات المقبلة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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