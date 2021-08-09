أولمبياد طوكيو- العداءة البلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا تبيع ميداليتها في مزاد لمساعدة الرياضيين المضطهدين في بلادها

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العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا، التي غادرت الألعاب الأولمبية في طوكيو وطلبت اللجوء في بولندا، تحمل قميصًا في مؤتمر صحفي في وارسو، بولندا 5 أغسطس/ 2021، كتب عليه “ أنا فقط أريد ألجري” رويترز / داريك غوليك.

وارسو( رويترز)- تعرض عداءة المسافات القصيرة البيلا روسية كريستسينا تسيمانوسكايا، والتي شاركت مؤخرا في أولمبياد طوكيو ميداليتها التي فازت بها في الألعاب الأوروبية في 2019، للبيع في مزاد لمساعدة الرياضيين الذين يتعرضون للملاحقة والاضطهاد في بلادها.



كانت بعثة روسيا البيضاء الأولمبية في أولمبياد قد استبعدت تسيمانوسكايا من الفريق الوطني المشارك بالدورة بعد انتقادها مدربي فريق بلادها لألعاب القوى.



ونقل مسؤولو بعثة روسيا البيضاء في الدورة تسيمانوسكايا إلى مطار هانيدا في طوكيو في أول أغسطس/ آب، الجاري لإعادتها إلى بلادها رغماً عنها، لكنها رفضت ركوب الطائرة، وطلبت مساعدة الشرطة المحلية، وطلبت اللجوء إلى بولندا خوفاً على سلامتها في حالة العودة إلى بلدها.



وقالت تسيمانوسكايا ”السبب في استبعادها من الدورة هو انتقادها بصورة علنية “إهمال مدربينا”.

واشتكت تسيمانوسكايا (24 عاماً) قائلة إنها أضيفت إلى سباق التتابع أربعة في 400 متر دون علمها، بعد ثبوت عدم أهلية بعض الرياضيات الأخريات للمنافسة في السباق، لعدم الخضوع لما يكفي من فحوص المنشطات.



وقالت مؤسسة التضامن الرياضي في روسيا البيضاء، وهي مجموعة تدعم الرياضيين المسجونين أو المستبعدين، بسبب آرائهم السياسية، اليوم الإثنين، إنه يجري عرض الميدالية للبيع في المزاد بناء على رغبة تسيمانوسكايا في دعم الرياضيين الذين تعرضوا للمعاناة نتيجة أفعال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الحاكم في بلادها.

حتى صباح يوم الاثنين، وصلت المزايدات على الميدالية إلى 5200 دولار على موقع eBay.

واتُهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتدبير حملة قمع غير مسبوقة ضد المتظاهرين وشخصيات المعارضة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل عام والتي يقول النقاد والمراقبون إنها مزورة، لكنه ينفي التزوير الانتخابي.

وقالت تسيمانوسكايا في بيان نقلته المؤسسة إن الميدالية الفضية التي فازت بها في تتابع الفريق في دورة الألعاب الأوروبية 2019 في العاصمة البيلاروسية مينسك تحمل معنى خاصًا.

وقالت ”كانت تلك المسابقات في غاية الأهمية بالنسبة لي حيث أقيمت على أرض الوطن“. ”جاء الكثير من الناس، بمن فيهم عائلتي وأقاربي، ليهتفوا لي“.

أمرت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة اثنين من المسؤولين البيلاروسيين - مدرب ألعاب القوى يوري مويسيفيتش ومسؤول الفريق أرتور شوماك - بإلغاء اعتمادهم وإخراجهم من الألعاب.

قالت اللجنة الأولمبية البيلاروسية إن المدربين سحبوا تسيمانوسكايا من أولمبياد طوكيو بناء على نصيحة الأطباء بشأن حالتها العاطفية والنفسية.

(من إعداد غابرييل تيترو فاربر؛ تحرير مايك كوليت وايت، النص الأصلي باللغة الإنكليزية)