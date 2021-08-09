مصر تتلقى أول دفعة من لقاح جونسون اند جونسون للوقاية من كوفيد-19

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القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة المصرية إن مصر تسلمت يوم الاثنين الدفعة الأولى من لقاح جونسون اند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 والذي يؤخذ بحقنة واحدة وذلك بوصول 261600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان إن هذه الكمية ستُوزع على 126 مركزا للتطعيم وخاصة لمن يريدون السفر للخارج.

كانت مصر قد بدأت في الآونة الأخيرة التصنيع المحلي للقاح سينوفاك من خلال اتفاق بين الشركة الصينية المنتجة له والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

كما تسلمت مصر شحنات من لقاح سبوتنيك الروسي ولقاح سينوفارم الصيني ولقاح أوكسفورد-أسترا زينيكا بعضها من خلال مبادرة كوفاكس العالمية القائمة على اتفاق بين تحالف جافي العالمي للقاحات ومقره جنيف ومنظمة الصحة العالمية من أجل التوزيع العادل للقاحات.

ويبلغ متوسط الإصابات في مصر حاليا حوالي 54 حالة جديدة كل يوم أي نحو ثلاثة في المئة من الذروة التي سجلتها الإصابات عندما بلغت أعلى متوسط يومي في 19 يونيو حزيران وفقا لرصد رويترز. وبلغ إجمالي الحالات التي أعلنت مصر رصدها 284641 إصابة و16566 وفاة منذ بدء الجائحة.

وقال رئيس الوزراء المصري في يونيو حزيران إن هدف الحكومة هو تطعيم 40 في المئة من السكان الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة بنهاية العام.‭ ‬

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(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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