بويان لاعب برشلونة السابق ينضم إلى فيسل كوبي الياباني

أخبار اليابان





(رويترز) - أعلن نادي فيسل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم يوم الاثنين أنه تعاقد مع بويان كركيتش (30 عاما) جناح برشلونة وروما السابق.

وسينضم بويان خريج أكاديمية برشلونة في النادي الياباني إلى زميله السابق في برشلونة أندريس إنيستا الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا والذي لعب إلى جواره في صفوف النادي القطالوني ما بين 2007 و2011.

وينضم بويان إلى النادي الياباني بعد اللعب في صفوف مونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي للمحترفين بينما يسعى كوبي للتأهل لدوري أبطال آسيا في العام المقبل.

ويلعب في صفوف كوبي أيضا لاعبا برشلونة السابقان سيرجي سامبر وتوماس فرمالين كما سبق للاعب برشلونة السابق ديفيد بيا اللعب مع نفس النادي أيضا.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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