نائب رئيس سامسونج يغادر السجن الجمعة بموجب عفو مشروط

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سول (رويترز) - قالت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن جاي واي. لي نائب رئيس شركة سامسونج إلكترونيكس، المسجون بعد إدانته بتهم منها الرشوة، بات مؤهلا للحصول على عفو مشروط ومن المتوقع أن يخرج من السجن يوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان ”قرار منح نائب رئيس سامسونج إلكترونيكس جاي واي. لي إطلاق سراح مشروطا جاء نتيجة مراجعة شاملة للعديد من العوامل مثل الشعور الشعبي العام وحسن السير والسلوك أثناء فترة الاحتجاز“.

وأُدين لي (53 عاما) بدفع رشوة لأحد أصدقاء رئيسة كوريا الجنوبية السابقة باك جون هاي وقضى في السجن 18 شهرا من عقوبة بالسجن 30 شهرا. وكان قد حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عام 2017 قضى منها عاما ثم تم وقف تنفيذ الحكم فيما بعد. وخففت المحكمة الحكم بعد ذلك، لكنه أعيد للسجن في يناير كانون الثاني من العام الجاري.

وتزايد التأييد العام لإطلاق سراح لي، في أوساط السياسيين والمواطنين العاديين، وسط مخاوف من عدم اتخاذ قرارات إستراتيجية أساسية في شركة التكنولوجيا العملاقة. وناشدت سامسونج ومجتمع الأعمال الحكومة إطلاق سراحه.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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