بولندا تسجل عبور عدد قياسي من المهاجرين الحدود من روسيا البيضاء

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وارسو (رويترز) - قال حرس الحدود البولندي يوم الاثنين إن عددا غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين عبروا الحدود قادمين من روسيا البيضاء منذ يوم الجمعة الماضي، وسط اتهامات لمينسك باستخدامهم كورقة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي.

وشهدت بولندا وليتوانيا زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين في الأسابيع الأخيرة لدرجة أن الدولتين طلبتا المساعدة من الاتحاد الأوروبي، بينما يعتزم برلمان ليتوانيا عقد جلسة استثنائية الثلاثاء للنظر في الأمر.

وتتهم سلطات الدولتين رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو باستخدام المهاجرين للضغط على الاتحاد الأوروبي لحمله على التراجع عن العقوبات المفروضة على بلاده أو كرد على بولندا بسبب منحها حق اللجوء لكريستينا تسيمانوسكايا وهي رياضية أولمبية من روسيا البيضاء رفضت العودة إلى بلادها من أولمبياد طوكيو.

وقال حرس الحدود البولندي فى بيان يوم الاثنين إنه احتجز 349 مهاجرا أثناء عبور الحدود مع روسيا البيضاء منذ يوم الجمعة. وأضاف أن هؤلاء المهاجرين من العراق وأفغانستان على الأرجح.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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