روسيا تستقبل بعثتها الأولمبية في احتفال مهيب بالميدان الأحمر

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موسكو (رويترز) - احتفت روسيا ببعثتها الأولمبية العائدة من ألعاب طوكيو في حفل مهيب في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو يوم الاثنين بعد أن حققت اللجنة الأولمبية الروسية أكبر عدد من الميداليات منذ أولمبياد أثينا 2004.

ونافس الرياضيون الروس في ألعاب طوكيو تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بدون علم البلاد أو عزف النشيد الوطني بسبب عقوبات فرضت على روسيا جراء فضيحة منشطات.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الروسية نجاح بعثتها في الألعاب بعد أن حصد رياضيوها 71 ميدالية إجمالا من بينها 20 ذهبية.

ولتعويض غياب النشيد الوطني في طوكيو تم عزف السلام الوطني الروسي في الميدان الأحمر ليحتفل الرياضيون بميدالياتهم كما طافوا شوارع العاصمة في حافلات مكشوفة.

وقال ستانيسلاف بوزدنياكوف رئيس اللجنة الأولمبية الروسية من فوق منصة أقيمت في الميدان الأحمر "كل فرد في البعثة الأولمبية الروسية كان بطلا.

"حتى أولئك الذي لم يساندهم الحظ للفوز بميداليات بذلوا أقصى ما لديهم من جهد".

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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