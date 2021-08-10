إضافة موراي للقرعة الرئيسية في أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحاب فافرينكا

أخبار اليابان





(رويترز) - قال منظمون اليوم الاثنين إن البطل السابق آندي موراي سيشارك في القرعة الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد انسحاب السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وخضع موراي لجراحتين في أعلى الساق في 2018 و2019، وغاب عن بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري بعد إصابته بكوفيد-19.

كما فضل عدم المنافسة في فرنسا المفتوحة.

ووصل موراي البالغ عمره 34 عاما إلى الدور الثالث في ويمبلدون لكنه انسحب من فردي الرجال في ألعاب طوكيو بناء على نصيحة الأطباء لتتبخر آماله في الفوز بالذهبية الأولمبية الثالثة على التوالي.

وانسحب فافرينكا، الذي فاز بآخر لقب من ألقابه الثلاثة الكبرى في مسيرته في أمريكا المفتوحة 2016، من البطولة لعدم تعافيه تماما من جراحة في القدم.

وتنطلق أمريكا المفتوحة بين 30 أغسطس اب و12 سبتمبر أيلول.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html