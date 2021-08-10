المؤشر نيكي يرتفع 0.24% في بداية تعاملات طوكيو
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طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وزاد نيكي 0.24 في المئة مسجلا 27887.03 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة ليصل إلى 1933.69 نقطة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)
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